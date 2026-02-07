嵐、名曲ジャケ写公開で話題...櫻井翔主演ドラマ主題歌　「翔くんのビジュ神」「皆ビジュがいけてて大好きっ」

2026年に活動を終了すると発表しているアイドルグループ「嵐」が2026年2月2日、自身のインスタグラムを更新。過去のCDのジャケット写真を投稿した。

2010年リリース「Troublemaker」のジャケット写真

公開されたのは、2010年3月リリースの「Troublemaker」のジャケット写真。メンバーの櫻井翔さんが主演をつとめたドラマ「特上カバチ！！｣（TBS系）の主題歌で、ジャケット写真にはビルが並ぶモノクロの景色をバックに、スタイリッシュなスーツ姿の5人が写っている。

中央には、ストライプ柄のスーツを着用した櫻井さん。その隣には、赤い帽子をかぶり、ツートーンのスーツを着用した松本潤さんがバランスをとるようにしてポーズをとっている。

松本さんの横には、前髪をあげ、ネイビーのスーツを着用した大野智さんが驚いた表情をしていた。櫻井さんの横には、白黒のストライプ柄のスーツを着用した二宮和也さんが脚を組んでポージング。さらに4人の下には、ブルーのスーツを着用した相葉雅紀さんが、ロープにぶら下がるようなポーズをとっていた。

この投稿には、「5人めっちゃカッコいい」「この翔くんビジュ良すぎ」「翔ちゃんイケイケすぎ」「なんてかわいいジャケ写」「ビジュ大爆発」「翔くんのビジュが最高」「皆ビジュがいけてて大好きっ」「翔くんのビジュ神すぎ」「ジャケ写めちゃくちゃカッコイイ」といったコメントが寄せられていた。