小泉進次郎氏、赤ちゃん抱っこに「また新たな展開」　今度は泣き叫んでないけど...ネット爆笑

小泉進次郎防衛相（44）が、2026年2月5日にXを更新。赤ちゃんを抱っこする写真を公開した。

「抱っこしてからガン見し続けてくる」

小泉氏をめぐっては、泣き叫ぶ赤ちゃんを抱き抱える写真がたびたび話題になっている。1月29日、2月1日のX投稿で、「うちの子抱っこして」と頼まれて抱っこした赤ちゃんが、いずれも泣き叫んでしまった様子を公開していた。さらに2月3日には、小泉氏の抱っこを期待し、赤ちゃん連れの母親が並んでいる写真も投稿し、注目を集めた。

2月5日のXでは「また新たな展開」として、「抱っこしてからガン見し続けてくる赤ちゃん」の写真を公開。小泉氏が抱っこしている赤ちゃんが、小泉氏の顔あたりをじっと見つめている。

Xユーザーからは「殺伐としがちな選挙期間中のTLにほっこりを提供する小泉さん」「選挙期間中なのに赤ちゃんレビューする政治家この人だけやろwwww」「大臣をガン見する赤子wwww 将来大物になるわw」「シリーズ化してるwww 今後どんな赤ちゃんが現れるのか...！」などのコメントが寄せられている。