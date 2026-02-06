参政・神谷宗幣代表、元公認・湯浅忠雄氏に決別つづる「あなたはもう党員ですらないのですから」

参政党の神谷宗幣代表が2026年2月5日、奈良県連会長を務めていた湯浅忠雄氏に向け、決別のメッセージをXでつづった。

「私をバッシングして何か得るものがありましたか？」

発端となったのは、湯浅氏による同日の投稿だった。

奈良県在住の湯浅氏は、自身の投票用紙の写真を添え、「比例区。日本保守党。小選挙区は高市総理に入れましたが、比例区は自由民主党と書くことは、どうしてもそこまではできませんでした。高市総理の人気利用があからさま過ぎです」と日本保守党に投票を行ったことを報告した。

自身の政治的スタンスについて、「私は参政党ですが、今回の選挙で、どの政党が、もっともその政党の名通りの事を訴えているかといえば、日本保守党以外にはあり得ませんでした」と説明。

「参政党は参加する政党で参政党です。國民運動です」とつづり、「党員のみなさん、普段から政治に参加されていますか？ 地元に貢献されていますか？ 見る人はちゃんとみています」と訴えた。

さらに、「私をバッシングして何か得るものがありましたか？ 失うものの方が多いはずです。参政党は神谷党ではありません」と神谷氏を批判し、「参政党は党員あっての政党です。國民運動があってはじめて成り立ちます」とつづった。