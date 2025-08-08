「令和のドラえもん」阿波みなみ、20キロ減量でX衝撃　「恋は人を変えます」理由を本人告白

「令和のドラえもん」を自称するタレントの阿波みなみさんが2025年8月6日、大幅減量に成功したダイエットについて、始めるきっかけとなった出来事をXで明かした。

阿波さんは5月25日の投稿で「身長158 体重72 BMI28」だと説明していた一方、2か月後の7月25日に「-20kgのダイエットに成功しました」と報告し、激変ぶりがXで驚かれていた。

「ダイエットの神様が舞い降りたのが、今年の5月末」

阿波さんは8月6日に「この後、みんなが気になっているあの話題について話したいことがあります」と予告した後、メッセージ画像を投稿し、ダイエットの背景を明かした。

元々は「太りにくい体質」だったが20代から太り始めたといい、「母が太りやすい体質なので遺伝もあるかなと思ってましたが、今考えると明らかに食生活がひどく偏っていました」と振り返る。

今までは食欲が勝ち、どんな動機があっても痩せることが叶わなかったとしている。外出時に妊婦と間違えられ、席を譲られたことで傷ついたというほか、「痩せてる綺麗な子に『もうこのまま20代ずっとデブでいいのか？』と言われたこともありました」。「それでも、それでも、ご飯が美味しいんです」と苦悩を伝えた。

しかし「そんなある時、私を変えたのが、ダイエットの神様が舞い降りたのが、今年の5月末でした。パチンコ屋の抽選で人生で初めての一目惚れ」と、運命的な出会いを明かす。結果は「勢いで告白したけどもちろん振られました」。その後について、阿波さんはダイエットを始めた経緯を下記のように説明している。

「（まずはスタートラインに立たなきゃいけない）（もっと可愛くなって彼を振り向かせたい）そんな思いが体を動かし、足を動かし、気づいたら毎日ジムにいました。大好きだったマクドも出禁にして、飲み物はファンタグレープやコーラを辞めてお水に、豆腐や鶏胸肉を主食にしました」