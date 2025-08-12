J-CAST ニュース

189万超人気YouTuberが結婚　「彼氏オーディション」でみつけた男性YouTuberと...「見たことないくらい誠実」とおノロケ

2025.08.12 16:30
エンタメ班
   チャンネル登録者数189万超の人気YouTuber「エミリン」こと大松絵美さんが、2025年8月10日にYouTubeを更新。入籍したことを報告した。

「本当に相性いいなって感じてる」

   エミリンさんは24年5月、YouTuberのヒカルさんのチャンネルで「彼氏オーディション」を開催。この企画で出会ったYouTuberの「時間マスターなりたい あだち」さんと交際を始めた。

   25年6月には、YouTubeで結婚することを発表。薬指に婚約指輪を着けていたが、婚姻届の提出はまだと明かしていた。

   そして、8月10日のYouTubeで、エミリンさんが「ちょっと前に入籍しました」と切り出した。

   婚姻届の提出は7月20日だったという。「まだ言い慣れてなくて、言葉がまだ馴染んでないんですけれども、安達絵美になりました」と言いつつ、「感慨深い気持ちでいっぱいです」と喜びを語った。

   現在の心境は「自分的にはすごい変な感じ」だという。あだちさんとは24年7月に交際をスタートしたが、「この1年で一気に自分の環境とか、こんな一気に人生進むんだなってくらいすごい進んだので、嬉しくもあり、その環境の変化に全然まだついていけてなくて、ちょっとふわふわしちゃってる」と率直に明かした。

   あだちさんの好きなところは、大きく分けて2つあるとして、こう語った。

「まっすぐさとか誠実さとか、正直さは本当にすごいなと思う。見たことないくらい誠実な人だなと思います」
「ちょっとでもズルをしないとか、そこやらないほうが要領よく生きられるのにって思う場面でも、『こうやっちゃうと違う。自分はそうありたくないから』っていうので難しい道を選んだりとか、そういう姿を見ることが多いので、そこは自分にできない部分だなと思うし、尊敬ができるっていう意味でも好きなところです」
「めっちゃギャグセン高くてってより、興味深い面白さというか。生態を見てたいっていう面白さが私の中にすごくある」
「本当に相性いいなって自分でも感じているので、興味深い、面白いっていうのが好きなところかな」
お互い「出会った時から、ビビッていうのが来てた」
