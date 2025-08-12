J-CAST ニュース

ひろゆき氏、広陵高校めぐる対応にまた持論　「イジメを見過ごした証拠がない限りは、罰を与えてはいけない」

2025.08.12 15:45
社会班
全国の工務店を掲載し、最も多くの地域密着型工務店を紹介しています

   「ひろゆき」こと実業家の西村博之さんが2025年8月11日、部内での暴力事案が報じられている広陵高校（広島）の甲子園出場辞退について、改めてXで持論を明かした。

  • ひろゆき氏（2024年4月撮影）
    ひろゆき氏（2024年4月撮影）
  • ひろゆき氏の持論。「イジメを見過ごした証拠がない限りは、罰を与えてはいけないのです」。
    ひろゆき氏の持論。「イジメを見過ごした証拠がない限りは、罰を与えてはいけないのです」。
  • ひろゆき氏（2024年4月撮影）
  • ひろゆき氏の持論。「イジメを見過ごした証拠がない限りは、罰を与えてはいけないのです」。

「日本の法は『疑わしきは罰せず』です」

   大会本部は10日、公式サイトで広陵高校の出場辞退について「広陵高校から本日10日、出場辞退の申し出があり、大会本部として了承しました。このような事態になったことは大変残念ですが、学校のご判断を受け入れました」と伝えた。

   ひろゆきさんは同日、「悪事に関与してない人まで、同じ組織に所属しただけで責任を取らされる仕組みは、法治主義の観点からも間違ってる」とXに投稿。

   「正しく生きて来たひとも罰を受けるなら、正しく生きた人だけ損する。どうせ罰せられるなら悪事をした方が得となる」と疑問を明かしていた。

   11日には、この投稿を引用する形で「『イジメを見過ごしたかもしれないから全員が罰を受けるべき』という意見は冤罪を許容する事です」と主張。次のように持論を展開した。

「日本の法は『疑わしきは罰せず』です。イジメを見過ごした証拠がない限りは、罰を与えてはいけないのです」

   「『冤罪でも犯罪者が減るなら良い』と言う人は、冤罪で死刑になっても文句言わない人ですか？」と問いかけている。

「社会人になったら連帯責任だらけなんだから......」
続きを読む
1 2
全文表示
ひろゆき
広陵高校
西村博之
姉妹サイト