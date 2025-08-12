「過去最悪レベル」、ノッコン寺田「BreakingDown16.5」オーディションを酷評...溝口勇児COOに「退陣」要求も

格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン）を出禁になっているノッコン寺田（40）が、2025年8月10日にユーチューブを更新し、「BreakingDown16.5」オーディションについて、「過去最悪レベルに面白くない」と酷評した。

「今のブレイキングダウンのファンたちに刺さっているのかな？」

「BreakingDown」は、人気格闘家・朝倉未来（33）がCEOを務めるイベントで、10日に都内で「BreakingDown16.5」が開催された。

これに先立ち、朝倉は9日に自身のユーチューブチャンネルで「オーディション」の模様を公開。動画は「ミニオーディション」と題し、朝倉と実業家の萩原裕介氏（42）が審査員を務めた。

過去に「BreakingDown」に参戦した経験を持つ寺田は、冒頭で「今回に関して、ぶっちゃけ言っていいですか？過去最悪レベルに面白くないかな」と切り出し、率直な感想を述べた。

「ブレイキングダウンのファンだから、こんなことは言いたくないけど。いろいろな意見があると思う。『過去のブレイキングダウンを見ているようで良かった』という意見があるけど、時代が進んでいるんです。昔のファイブ、シックスのブレイキングダウンの感じを出すというのが、今のブレイキングダウンのファンたちに刺さっているのかな？俺は正直刺さらなかった」