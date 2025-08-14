SOPHIA松岡充、54歳の誕生日　変わらぬ近影に衝撃「いくつになっても若くて、イケメン」「国宝級です！」

ロックバンド「SOPHIA」のボーカル・松岡充さん（54）が2025年8月12日、自身のインスタグラムを更新し、54歳の誕生日を迎えたことを報告した。

「本当は感動で、泣きたいくらい幸せを感じています」

松岡さんは「誕生日の今日、早朝から#SOPHIA全員での撮影をし、終わりで#キルバーンの稽古に合流」「がっつり稽古しました」と近況報告。「SOPHIA撮影現場とキルバーン稽古場で、それぞれケーキを出してくださり、お祝いして頂きました」と喜んだ。

「そして、ファンの皆さんから沢山のメッセージ、プレゼント、プライベートの友達や関係者の皆さんからも沢山の贈り物とメッセージを頂きました」「なんだか、、本当にありがとうございます」

松岡さんは「人のお祝いするって、なかなかカロリーも使いますよね」としつつ、「子供の頃から、お盆真っ最中の誕生日はあまり祝ってもらえなかったので、喜び方が下手ですみません」「リアクション薄くてすみません」と語る。

「本当は感動で、泣きたいくらい幸せを感じています」「本当に本当にありがとうございます」

そう感謝の気持ちを述べた。

インスタグラムに投稿された動画では、バースデーケーキを持ち、金髪でド派手なヒョウ柄のジャケットを着用した姿を披露した。

この投稿には、「お誕生日おめでとうございます」「とにかくいくつになっても若くて、イケメンすぎる」「国宝級です！」「歳を重ねていくごとに益々魅力的に」「いつまでもかっこいい」「これからもずっと応援してます」といったコメントが寄せられていた。