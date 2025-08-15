J-CAST ニュース

辻希美＆杉浦太陽夫妻、第5子の名前決まる「家族で沢山話し合った」　「空しばり」は続行

2025.08.15 10:55
エンタメ班
   タレントの辻希美さんと俳優の杉浦太陽さん夫妻が2025年8月14日、第5子の名前を公表した。

「家族みんなが納得する名前が良かったので」

   辻さんは3月に第5子の妊娠を発表し、8月8日に5人目となる次女を出産した。14日の投稿では、白いレース付きのヘアバンドをつけた次女に、淡い黄色の柄が入った命名書を添えた写真を公開。

   「命名　我が家の次女の名前が決まりました　5人目次女の名前は...夢空（ゆめあ）に決まりました」と報告した。

   「家族みんなが納得する名前が良かったので　家族で沢山話し合った結果『夢空』と書いて（ゆめあ）と言う名前に決めました」とし、「これからは希空、青空、昊空、幸空に続き　夢空をどうぞ宜しくお願いします」と結んだ。

   夫の杉浦さんも、インスタグラムにベビーベッドを覗き込む自身の写真を添え、「ベビちゃんの名前が決まりました　杉浦　夢空（ゆめあ）です」とつづった。

   「何度も何度も家族会議して、みんなで決めた名前です」と明かし、「夢いっぱいな人生のスタート　杉浦ファミリーの次女・夢空ちゃん！　これから、よろしくお願いします」としている。

   ストーリーズでは、13日に出生届を提出したことを報告している。

辻&杉浦は「キラキラネーム寄り」も「子どもたちの意見がすごい強くて」
