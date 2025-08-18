「ライン越え」かと物議...坂口健太郎を甘噛み？BLACKPINKリサのMVオフショットが波紋

韓国発の人気ガールズグループ「BLACKPINK」メンバー・リサさんが2025年8月16日、俳優の坂口健太郎さんとミュージックビデオ（MV）で共演し、腕枕された際のオフショットをインスタグラムで公開した。

Xではさまざまな反響を呼ぶ中、撮影準備時にリサさんが坂口さんの腕を甘噛みしたように見える公式写真が拡散され、視聴者の間で波紋を広げている。

「私欲的な行為」や「仕事で撮影してるだけ」の声

リサさんをめぐっては、所属事務所の「LLOUD」公式YouTubeチャンネルで14日、ソロデビューアルバム「Alter Ego」の収録曲「DREAM」のMVが公開された。切ない恋心を歌った曲で、MVは坂口さんと共演し、カップル風に演じたシーンも含まれている。

16日にはリサさんがオフショットをインスタグラムで大量公開した。1枚目はベッドの上で坂口さんに腕枕されている場面で、他には、共に歯磨きをしたりハグしたりする姿もあった。

Xでは、甘い雰囲気の共演風景を好意的に受け止めるファンがいた一方、LLOUD公式インスタが5日に公開していた写真も注目された。坂口さんの顔は写っていないものの、先のベッド上でスタッフらに囲まれながら撮影準備していた時のひとコマとみられ、枕を横切る腕に対してリサさんが甘噛みしている様子だ。

かつてリサさんが坂口さんのファンだと公言したことも相まってか、一連を受けて「全然撮影してなさそうなこの状況でも腕に嚙みついてるの引く」「私欲的な行為」「ライン越えでしょ」「良い関係性（ビジネス）があったって勝手に腕噛まれればセクハラだろ」「キャスティングされてる坂口健太郎くんは何も言えないよねぇ」「女性から男性だったらOKみたいのはよく分からない」などと批判的な声が上がる事態に。

一方、「恋愛物の撮影で雰囲気を作るところなんてよく見かけるんだけど」「監督から噛むように指示されていたのかも？」「仕事で撮影してるだけなのにボロクソ言われてて可哀想すぎ」「坂口健太郎が特に怒ってないならなんの問題もないよな」という指摘も出ている。MVでは、屋外でリサさんが坂口さんの手を噛むような動きをみせる一幕もあった。