北川景子＆Snow Man佐久間大介「永遠にTwitterです」　「X」呼び慣れず...やり取り大反響「好感度爆上がり」

俳優の北川景子さんと、アイドルグループ「Snow Man」の佐久間大介さんの「X」でのやり取りに、SNSで歓声が上がっている。

「なかなか順応できなくて...だいぶ経ってるけど...」

佐久間さんは2025年8月18日、Xで「初めてTwitterのアイコン変えたけど、まじで見慣れないなwww」と投稿した。

同日、その投稿に北川さんが「ここにもまだTwitterの人がいた！」と反応。ちなみに、ツイッターがXに改名したのは、23年7月のことだ。

佐久間さんが北川さんに「景子さんwびっくりしましたw景子さんもTwitterの人ですか？」とリプライすると、北川さんは「そうなのよ！ なかなか順応できなくて...だいぶ経ってるけど...仲間を見つけて嬉しい（笑）」と答えた。

佐久間さんは「僕の中でも永遠にTwitterですw (お仕事の時だけしぶしぶXって言いますけどw)」と返し、北川さんも「右に同じ（笑）」と同意していた。

二人のやり取りに、Xユーザーからは「いやー！ 北川景子もTwitterで嬉しい！ 人に話すときはSNSっていうけど、基本Twitter派だから嬉しい！ 一生この人らと仲間でいたい」「正直『X』ってずっとしっくり来てなかった。でも北川景子様が『Twitter』って呼んでると知って、もう迷いはない。Twitterです」「私の中で二人の好感度が爆上がりした」「北川さんとさっくんのほっこりしたやり取りが可愛いです」などの声が上がっている。

北川さんと佐久間さんは、11月公開の映画「ナイトフラワー」で共演している。