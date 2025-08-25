黒沢年雄「月50万は簡単」への批判に反応、持論を展開　「あれはやだ、これはキツイは、何をやっても問題外」

俳優・黒沢年雄さんが2025年8月25日、月50万円を稼ぐのは簡単だとする趣旨のブログ記事が物議を醸したことを受け、10代の頃に「現在なら50万以上」の月給を稼いでいたとブログで明かした。

また、「あれはやだ、これはキツイは、何をやっても問題外です」などと持論を展開した。

「月に50万位は簡単だ！」に批判

物議を醸したのは、黒沢さんが8月21日に投稿したブログ記事だ。

冒頭で、「インチキアルバイトで一回三万円？！...頭が回らない人だ」と切り出し、「その気になれば...世の中には人に喜んで頂いてお金になる仕事はいくらでもある...月に50万位は簡単だ！」と主張。

続けて、黒沢さんは「必死に覚えれば出来無い事はない！」と訴えたうえで、「例えれば...エアコン、電気関係、掃除、家関係の修理や大工...家に住む人間にとって必要不可欠な事が出来る何でも屋...高齢になっても出来る」と例を挙げた。

この内容を報じた記事などがネット上で注目され、批判がSNS上で相次いだ。

お笑い芸人のビートきよしさんが、「黒沢さんそれは違う普通で月50なんて無理だって俺でもわかります」とXで反応したほか、一般ユーザーからも「価値観がズレてる」「稼げないだろ」「普通の仕事では無理だよね...」などと批判が寄せられた。