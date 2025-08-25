人気YouTuber、彼氏持ち女性YouTuberと「付き合いました」動画で騒ぎ...「後日、改めて動画でも皆様に説明」

チャンネル登録者数125万のYouTuberグループ・ジャスティスターが2025年8月21日、リーダーのらいおさんが、チャンネル登録者数195万のYouTuberグループ・フォーエイト48のあみかさんと「付き合いました」とサムネイルに記載した動画を公開し、物議を醸している。

「勘違いする人おると思うよ」の声

あみかさんは、同じフォーエイトのアマリザさんと交際していることを公表している。

そうしたなかで問題となっているのは、21日にジャスティスターが公開した「【ご報告】フォーエイトの"あみか"とリーダーのらいおについて」という動画。その中で、らいおさんは「らいお、付き合いました！」と切り出し、「フォーエイト48のあみかちゃんとお付き合いさせていただいてます！」と報告した。

この言葉に、ほかのメンバーは「だって、あまりー（アマリザさん）いるやん」とポツリ。テロップでも「彼氏いるはずだが...？」と表示されていたが、らいおさんは「彼氏がいようと関係ないというか」などと口にし、「2人でユニバにデートしてきました」と明かした。

デート動画の中では、あみかさんがらいおさんを「第2の彼氏」呼び。敬語をやめ、「らい君」「あみちゃん」などと呼び合っていた。また、ほかにもポテトを食べさせ合ったり、らいおの発案で手をつないだりなどしていた。

この動画のコメント欄には、「アマリザくん居るし勘違いする人おると思うよ」「これはアマリーが可哀想...」「ビジネスデートだとしてもこーゆー批判がくるの分からなかったんかね？！」という声が集まる事態となった

こうした声を受け、らいおさんはコメント欄で「今回の動画、お騒がせしてしまい申し訳ありません」と謝罪。「ひとつ皆様にお願いです。あみかちゃん（フォーエイト）には、今回俺から頼んで動画を撮らせてもらっています。あみかちゃんへの誹謗中傷はどうかお控えいただき、動画の企画者である"らいお"宛に全てのご意見を頂けますと幸いです」と呼びかけ、「今回の件については後日、改めて動画でも皆様に説明させていただきます」と明かしていた。