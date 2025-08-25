日本保守党・百田党首が「M-1」参戦表明、意外な狙い　「マジな話だったの！？」「斬新すぎる」驚き広がる

日本保守党の百田尚樹党首が2025年8月25日にYouTubeでライブ配信を行い、漫才日本一決定戦「M-1グランプリ2025」に出場する意向を発表した。Xでは狙いを明かしている。

「若い人に政治に興味を持ってもらうため」

百田氏は、Xで7日に「わし、今年のM1に出ようかなと思い始めた。今からでもエントリーできるのかな」と投稿していた。

25日のYouTube配信では、「8月31日までにエントリーしたら行けるということで、エントリーを、今日やります！」などとM-1参戦を表明。ただ、1回戦は8～10月にかけて行われるため、「問題は9月になったら国会が始まるということなんですよ。流石に国会休んでM-1の予選出たらめちゃくちゃ怒られますんでね」「だからその時は（M-1出場を）諦めようかなと思ってます」と説明した。

一方で「アンチは相当叩くと思うんですよ」と推測しながら、「『国会議員がそんなことしてええんか』。いや、ええやろ！別にええやろ！」と意気込み十分。「国会休んで行ったらアカンでそりゃ。でも国会の仕事終わって、後は自分の時間やん。自分の時間にM-1の予選出ようが、ミス日本の予選に出ようが、もう自由やそんなん」と反論していた。

同日、Xでは、M-1出場の狙いを下記のように伝えている。

「真面目な話しをすると、M-1出場は若い人に政治に興味を持ってもらうため。あと、私はもともとテレビ業界のお笑いバラエティ出身。だから、お笑いの世界に対しては、政界と同じくらいリスペクトしている」

投稿を受けてXでは、「これマジな話だったの！？」「若者へのアプローチとしては斬新すぎる...！」「目の付け所が百田さんらしくていいですわ」「出場するのであれば決勝に進んでもらいたいです！頑張って下さい！」などと驚く声が広がっている。