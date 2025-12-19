ホロライブVTuber、「彼氏バレ？」くしゃみ騒動を弁明　「これ触れるか悩んだんだけど」

人気VTuberグループ「ホロライブ」所属・さくらみこさんが2025年12月16日のライブ配信で、「彼氏バレ」疑惑について弁明した。14日の配信中に男性のくしゃみのような音が聞こえたのではないかとして、SNS上で波紋が広がっていた。

配線手伝いにきた「弟」のくしゃみと説明

さくらさんは、16日に「祝達成回！！【GOD耐久】GODinGOD当たるまで耐久2025！！ 今年最後の運試しに挑戦だにぇえええええええ！！【ホロライブ/さくらみこ】」と題したライブ配信を行った。

その中では、自身の弟をめぐり、「この前、配線をやりに来てくれたって言ったじゃないですか。その時に......これ触れるか悩んだんだけど」と切り出す場面があった。笑いをこぼしながら、

「普通にくしゃみが（配信に）乗っちゃったらしくて。みこも気づかなかったんだけど乗ってて、それで『みこちに男できたんちゃうんか？』『これ、みこちゃん彼氏バレなんちゃうの？』みたいな感じで、本当に、本当に小さなところで言われてて」

と騒動を説明。これを知った弟は謝罪してきたといい、さくらさんは「俺たちにはいつでも色んな憶測が舞い込んでしまう、気にしないでくれって言ったんだけどね。だから今、しなしななんです、うちの弟が。まぁでもそういうことなんです」と弁明した。

一方、今後も疑惑を持ち続ける人はいるだろうと推測。視聴者に向けて「まぁでもね、心配しないでくださいね。みこちゃんがあることないようなことをたくさん言われてね、あれで多分心配になったりとかしてるかもしれないけど」と呼びかけていた。