公衆電話に大量ガーベラ、「チェンソーマン」余波か　NTT東日本は胸中複雑「配慮」求める

東京・神保町のとある公衆電話ボックスで最近、順番待ちの行列ができたり、大量の花が置かれていたりと珍しい光景がSNS上で注目を集めている。

実は、漫画家・藤本タツキさんが原作を手がける人気アニメ「チェンソーマン」に登場する場所のモデルとみて、ファンが現場を訪れる「聖地巡礼」が盛り上がっているようだ。公衆電話を展開しているNTT東日本は、この現象をどう受け止めているのか。

「レゼ篇」登場のガーベラ、電話ボックスに集まる

劇場版アニメ「チェンソーマン レゼ篇」が2025年9月19日に公開され、約3か月で観客動員数655万人、興行収入100億円を突破した。第49回日本アカデミー賞「優秀アニメーション作品賞」を受賞するなど快進撃を遂げるかたわら、ファンの間では、神保町周辺の各所が映画の舞台を彷彿させるとして聖地化している。

主人公のデンジが電話ボックス内でヒロインのレゼと出会い、一輪のガーベラを渡す印象的なシーンについても、聖地とされた場所の情報がSNSで広がった。

J-CASTニュース記者が26年1月下旬の平日午前に確認すると、行列はなかったものの、撮影中の若者や後に並ぼうとする人がいた。ボックス内には、映画と重ねて持ち込まれたのか、包装されたままやペットボトル入りのガーベラが数十輪ほど置かれていた。

この場所は国内外で話題になり、例えば、グーグルマップ上には「韓国から聖地巡礼に来ました。アニメの感動がそのまま感じられます」「ファンの愛（花）が電話ボックスを埋め尽くしてる」といった書き込みがあった。

Xでは「誰かそこで亡くなったかのように花がたくさんあるんだけど、なぜ？」「電話ボックスを撮ってる人が5人くらいいて不思議だった」「何かと思ったらこれチェンソーマンの聖地なのか」と困惑する目撃者も。ある時はイラストが置かれていたという。一部には置き去り行為を懸念するユーザーもいる。