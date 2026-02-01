嵐、名曲ジャケ写真公開でファン感激　「デコ出しの潤くんがどタイプ」「翔くんのビジュ良すぎ」「懐かしい」

2026年に活動を終了すると発表しているアイドルグループ「嵐」が2026年1月29日、自身のインスタグラムを更新。過去のCDのジャケット写真を投稿した。

2009年リリース「マイガール」のジャケット写真

公開されたのは、2009年11月リリースの「マイガール」のジャケット写真。メンバーの相葉雅紀さんが出演したドラマ「マイガール｣（テレビ朝日系）の主題歌だった。

ジャケット写真では、植物が装飾されたコンクリートの壁を背景に、5人がカメラをみつめている。センターの相葉雅紀さんは、髪の毛を分け、パープルのトップスにチェック柄のベストを羽織ったコーデだ。

相葉さんの両隣りには、グレーのジャケットとパープルのパンツをあわせた二宮和也さん、ブラックのジャケットとパンツをあわせた松本潤さんが並んでいた。両サイドには、チャックシャツにブラックのジャケットとデニムをあわせた櫻井翔さん、ブラウンのジャケットを羽織った大野智さんがカメラに向かってポーズをとっていた。

この投稿には、「超絶イケメンでカッコいい」「ビジュが好きすぎるーーーー！！」「嵐5人がかっこよすぎ」「本当に全員ビジュいい」「やっぱり嵐しかいない」「デコ出しの潤くんがどタイプすぎて」「翔くんのビジュ良すぎ」「懐かしい」といったコメントが寄せられていた。