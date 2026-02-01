本田翼、白ショーパンあわせ...パリでのさわやかコーデで最強ビジュ　「お洒落で可愛い」すらり神スタイル

モデルで俳優の本田翼さん（33）が2026年1月22日、自身のインスタグラムを更新。白ジャケット×ショーパン姿を披露した。

「ショーを観にパリへ」

本田さんは、「amiparis 2026AWのショーを観にパリへ」と報告し、現地での様子を投稿。「ジャケットにスウェット、キャップ、ソックス レイヤードでいろんな魅せ方をしてくれて 2026SSの淡い色合いとはまた違う赤や柄もの、けどamiparisらしさを感じる色の組み合わせや素材感」といい、「とてもとても素敵なショーで 次の冬が来るのを楽しみにさせてくれました」とつづっていた。

また、「私のコーディネートはシャツにメンズサイズのコート、足もとはパンプスで抜け感と女性らしさでメンズとウィメンズのバランスを楽しむコーディネートで」と語り、「メンズのショーだからこそできるファッションもまた楽しいです」と締めくくっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、黄緑のスカーフを巻き、白いジャケットを羽織り、ベージュのシャツと白いショートパンツを着用。壁に肩をつけ、片脚を曲げてポーズをとり、抜群のスタイルを披露していた。3枚目では、バッグを持ち、笑顔をみせていた。

この投稿には、「ダントツきれい」「お洒落で可愛いとか最強」「似合ってる」「スタイル良すぎ」といったコメントが寄せられていた。