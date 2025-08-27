「激ヤセ」話題の元巨人・元木大介、久々ユニフォーム姿「ブカブカじゃないですか？」の声　OB戦スタメン出場

プロ野球巨人の元ヘッドコーチで野球解説者の元木大介さん（53）が、2025年8月25日にインスタグラムを更新。OB戦に出場したことを報告した。

「久しぶりの野球楽しかった」

巨人は8月25日、巨人軍OB対ジャイアンツ女子チームの交流試合を開催した。

元木さんは試合終了後、インスタグラムで「OB戦スタメンだった～」と報告。「先発は槇原（寛己）さんだけど...笑っノックアウト」「久しぶりの野球楽しかった 何歳になってもプレースタイルは変わらず 皆さん喜んでもらえたはず」などと試合を振り返った。

投稿には、巨人のユニフォームに身を包んだ元木さんの写真などが添えられている。

コメント欄には「ユニフォームブカブカじゃないですかぁ？ でもやっぱりユニフォーム似合いますね 良き男」「痩せ過ぎて心配なりますねー でも健康的に見えます」「何より元木さんの痩せ具合に驚きです！ いつまでも健康でいてください」などと書き込まれている。

元木さんは心配の声に「元気ですよ」などと返信している。

元木さんはインスタグラムを更新するたび、「激ヤセ」したとして、SNSで健康を心配する声が上がる。4月にはYouTubeで「健康のためにダイエットした」として、現役時代の90キロから67～68キロまで減量したと明かしていた。