彼氏と破局のRちゃん、気持ち冷めたきっかけ明かす　「その瞬間に『は？』と思って」

YouTuberのRちゃんが2025年9月1日に公開されたインフルエンサーのみゆうさんの動画に出演。8月に破局を報告した元恋人に冷めたきっかけについて明かした。

Rちゃんの愛犬の粗相に...

Rちゃんは6月にYouTuberのヒカルさんが主催した「彼氏オーディション」で会社員男性と結ばれ、交際をスタート。一方、オーディション中にその男性が他の女性に対して「Rちゃんのインフルエンス力を求めている」とメッセージを送っていたことが判明しており、視聴者や周囲から反対の声が上がっている中での交際となった。

その後、Rちゃんは8月11日に公開した動画の中で、破局したことを報告。理由について、その男性がインスタグラムのアカウントに認証バッジを付けようとしたり、結婚に掛かる費用を経費として落とすためにRちゃんのサブアカウントの買取を提案してきたことから疑問を抱き、破局に至ったと明かしていた。

9月1日に公開された動画の中でRちゃんは、あらためてみゆうさんに破局の経緯を説明。その中で、その男性がRちゃんの自宅ソファにいたところ、愛犬がその上で脱糞してしまったという出来事を明かした。

Rちゃんは「うんこされるお前めっちゃキモい」と思ったとのこと。「私の愛犬がうんこを人の上でしたことなんて1回もないんですよ。なのに、うんこされるってなに？ うんこ以下ってことですよ」と熱弁していたが、みゆうさんやスタッフはこの発言に困惑気味だった。