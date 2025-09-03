ヒカル、深夜1時に...「トップ女優」と生電話　「冗談とかも言い合える」YouTubeで明かした関係

YouTuberのヒカルさんが2025年8月31日に公開した動画で、企画の一環として、人気女優と深夜に生電話する姿を披露した。2人の関係性を「息子だと言われてますから」などと明かしている。

「黒木さんしかないという僕の判断で」

31日に公開されたのは「結婚後初の夏休み特番 ヒカル相馬リムジンで24時間生活〜人生とはいつになっても挑戦だ〜関西メンツ大集合スペシャル」という題の動画だ。ヒカルさんがYouTuberの相馬トランジスタさんとリムジンで24時間を過ごし、賞金100万円をかけて20個の「ミッション」に挑戦した。

その中で、「有名人と電話しろ」というミッションに取り組む場面があった。ヒカルさんは「いま深夜1時とかなんで結構失礼な時間なんですよ」としながら、下記のように前置きした。

「いやむずいな、俺そんな知り合い多くないんで。電話出なさそうやけど1人だけいるんですよね。これ電話出たらすごいけどな。1回かけていいですか？じゃあ。絶対出ないと思うんですけど、ビビりますよ出たら」

趣旨を伝えたうえで電話出演した相手が、俳優の黒木瞳さんだった。テロップでは「早朝の撮影があるにも関わらず、御出演いただきありがとうございました」という。

相馬さんが衝撃を受ける一方で、黒木さんが「今、あの寝てました」と話すと、ヒカルさんは「こんな夜分遅くにすみません。もうあの、黒木さんしかないという僕の判断で。多分寝てるだろうなと思ったんですけど、一応出てくれたら嬉しいなっていうのでかけさせてもらいました」と感謝していた。