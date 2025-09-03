辻希美「今日は寝不足ヤバスです」　第5子出産→新学期で「一瞬の平和時間」...目まぐるしさに苦笑

タレントの辻希美さんが2025年9月1日にブログを更新し、第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが生まれてから「初の2人時間」を過ごしたことを報告した。

子どもたちの夏休みが終わり、「新学期」迎える

辻さんは07年に俳優の杉浦太陽さんと結婚した。同11月に長女・希空さん、10年12月に長男・青空くん、13年3月に次男・昊空くん、18年12月に三男・幸空くん、そして25年8月8日に夢空ちゃんが誕生している。

今回、辻さんは「新学期」と題したブログエントリーを公開し、「夏休みが終わって今日から新学期がスタートしました！！！！！！学校teamが皆登校してユメと初の2人時間」と近況を報告した。夢空ちゃんを抱えた母子ショットを披露している。一方で、

「が...しかーし！！新学期初日は中学生に関しては11：00頃に『腹減ったーって』帰って来たぁぁぁー苦笑 一瞬の平和時間でした笑」

と伝えた。「幸空は久しぶりの学校で朝はちょっと不安がっていましたが、帰って来たら楽しかったぁ〜って言ってたから一安心したっ」ともいい、下記のように子育ての苦労を明かした。

「学校始まったルーティンを掴むまでがちょっと大変そうだなぁ しかし...今日は寝不足ヤバスです」