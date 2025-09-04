ヤクルト・オスナ「ファウル判定」に激怒、識者「覆すだけの根拠ない」と指摘も...映像に改善の余地「悲しすぎるくらい粗い」

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年9月3日にユーチューブを更新し、2日に京セラドームで行われた巨人対ヤクルト戦での「ファウル判定」について、「覆すだけの根拠ない」との見解を示した。

オスナは1塁上でヘルメットを叩きつけて激怒

問題のシーンは、ヤクルト初回の攻撃で起きた。

巨人先発・戸郷翔征投手（25）に対して、ヤクルトは1死満塁のチャンスを作った。打席のホセ・オスナ内野手（32）は、4球目の151キロのストレートを強振。打球は3塁線方向に飛び、塁審の目の前を通過して3塁側ファウルゾーンへ。

判定はファウルとなり、ヤクルトベンチがリクエストを要求するも、リプレー検証の結果、判定は覆らなかった。

試合はカウント2ボール2ストライクから再開し、結局、オスナはダブルプレーに倒れた。オスナは怒りを隠そうとせず、1塁上でヘルメットを叩きつけ感情を爆発させた。

初回に絶好の好機を逃したヤクルトは、3回に1点を先制するも5回に逆転を許し、1－4で負けた。

オスナの「ファウル判定」は、インターネット上で大きな話題となった。SNSでは、ファンが球場で撮影した動画が拡散され、映像の中の打球がファウルかフェアか微妙だったことから、騒動に拍車をかけた。

試合をテレビ観戦していたという高木氏は「正直に言って、あれでは分からない」と切り出し、次のように持論を展開した。