Acid Black Cherry菊池P、「匂わせビジネス」指摘され...真意語る　活動休止8年「一人でも多く笑顔に」

元「Janne Da Arc」ボーカル・yasuさんのソロプロジェクトで、活動休止が続いている「Acid Black Cherry」（ABC）の公式ブログが2025年9月3日に更新された。

25年に入ってABC関連企画が始動していることをめぐり、ABCプロデューサー・菊池真太郎さんが、「yasuの復活を匂わせている」との声を受けて真意を説明している。

「yasuにも僕にも葛藤はありました」

3日には「復活、匂わせビジネス」という題のブログエントリーが、菊池さんの名義で公開された。「『菊池Pはyasuの復活を匂わせている、、、』SNSの声」と切り出し、

「ABCを動かすにあたって、そう見えないように、最初から慎重にデリケートに伝えて来たつもりなのですが、それでもそう見えてるとしたら、きっと僕の振る舞いや言動に間違いがあるのだと思います。本当に申し訳ありません」

と謝罪した。「僕の責任として、僕からも改めてお話しをさせてください」という。

ブログによると、yasuさんは活動休止中も応援を続けるファンに感謝しながら、復帰が難しい状況をもどかしく感じていた。そこで約2年半前、菊池さんが⾳楽レーベル「LtOVES」（エルトヴェス、現在はABCも所属）の立ち上げを相談し、yasuさんから「僕とファンの架け橋となって」と託されたという。

一方で「yasu不在のAcid Black Cherryを動かし続けるのも違う」と、関連企画を展開する期間は1年に定めたとしている。菊池さんは「yasu復活という素敵なオチがないのにABCを動かすのはどうなのだろうかと、yasuにも僕にも葛藤はありました」としつつ、下記のように伝えた。

「yasuにとっての〝君〟を、一人でも多く笑顔にできる可能性があるのなら、〝ABC祭りのなかった2025年〟より〝ABC祭りのあった2025年〟を選ぶ、そう僕らは決断し、あの1月27日のyasuのコメントに繋がりました」