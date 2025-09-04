島根で発見の「記憶喪失」男性、アパレル関係者だった？　過去のブログ写真と酷似、その後の進展を支援団体に聞いた

島根県内で見つかり、記憶喪失したと訴える自称・田中一さんについて、テレビ報道で取り上げられると、大きな話題になっている。ネット上では、様々な情報が寄せられた。

神奈川県鎌倉市内のアパレル店ブログに出ていた写真の男性ではないかとの声も出て、店がスタッフではないと公式サイトで説明する事態にもなっている。その後、東京都内在住の40代男性との有力情報が寄せられたと報じられたが、どんな状況なのだろうか。

都内の40代男性だとの有力情報が寄せられる

大阪・朝日放送（ABC）で2025年9月2日に放送されたニュースによると、田中さんは7月10日ごろ、奥出雲町内の国道314号線脇の草むらで、激しい頭痛に襲われて目が覚めた。2日ぐらい安静にした後、ポリ袋に現金約60万円を所持していたため、それでテントなどを買って野宿もしたという。他に所持していたのは、ブランド物のバッグや空の財布、スマホのバッテリーなどだった。

大阪・道頓堀のグリコ看板はなぜか覚えていたため、手がかりを求めて大阪へ向かい、その後、記憶が戻らないまま、飲食店で働いていた。

田中さんは、自分の身元が知りたいと、同市内のNPO法人「ぴあらいふ」の協力を得て、テレビ出演で情報提供を呼びかけた。

田中さんは、身元確認のため、モヒカンの髪型をキープしている。放送後は、田中さんに見覚えがあるとX上の投稿が相次ぎ、様々な情報が流れた。前の職場の上司にそっくりだ、昔一緒に仕事したことがある、といった書き込みも相次いだ。

そんな中で、2日のうちに、鎌倉市内のアパレル店「JAMES＆CO.」の09年5月19日付ブログに載っている男性が田中さんではないか、との指摘がX上で出た。このブログでは、全国から多くのバイヤーが店の展示会を訪れたとして、16組の写真を投稿しており、そのうちの1組が田中さんそっくりだった。

田中さんについては、3日になって、ABCテレビが続報を流し、家族や同僚とみられる人から、都内の40代男性だとの有力情報が寄せられたと報じた。NPO法人には、同日朝までに約300件の情報提供があったという。

これに対し、田中さんは「大きな前進になりました」と喜んだとしている。