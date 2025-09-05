池袋・サンシャインシティ、大量閉店のなぜ　半月で17店も...運営会社が明かした背景

東京・池袋の大型複合施設「サンシャインシティ」で、2025年8月後半から9月にかけてテナント閉店が相次いでいる。改装する可能性もSNSでささやかれる中、運営会社に経緯を取材した。

飲食店、アパレル系の閉店相次ぐ

サンシャインシティをめぐっては、公式サイトの「オープン・リニューアル情報」ページを9月5日に確認したところ、半月の間に計17店が閉店していた。

うち10店が飲食店、7店はアパレル系。大半が、地下1階から地上3階にわたるショッピングセンター「専門店街アルパ」の店だった。

具体的には、coca（8月15日閉店。以下、カッコ内は閉店日）、coen、パトリックラボ、PARK East、LOCK YOUR HEARTS（17日）、デザートスノー、ハニーシナモン（24日）、トプカ（26日）、ロメスパバルボア、中華旬彩料理・火鍋 聚、Saladish、ANCHORS、大阪王将、BAKER's DINER、スタンド源ちゃん（31日）、SUBWAY（9月1日）。

アルパ以外の場所では、超高層ビル「サンシャイン60」4階の「CAFE QUATRIEME（4/60）」（8月29日）が閉店している。

閉店が相次いでいることは、Xでも注目され、「何があったんだサンシャインシティ」「こんだけ一気に閉店ってことは改装かなんかのサンシャインシティ側の都合じゃないかなー」などと驚きが広がっている。