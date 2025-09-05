Qoo10「不正ログイン」報告続々...退会騒ぎに　運営声明、個人情報流出は「確認されてない」他サイトで問題？

大手通販サイト「Qoo10（キューテン）」が2025年9月5日、サイトのセキュリティ面に関して「現時のところ、当社のシステムからお客様の個人情報が流出したり不正なアクセスが発生したりした事実は確認されておりません」と発表した。

Qoo10をめぐっては4日ごろから、第3者によって「不正ログイン」されたとする利用者の報告がSNS上で相次ぎ、個人情報が流出した可能性も疑われている。

サイト主張「徹底した管理を行っております」

Qoo10は韓国コスメをはじめとする美容系商品が売れ筋で、年に4回行われるセール「メガ割」でも知られる。運営はeBay Japan合同会社だ。

Xでは、最近のログイン履歴を確認したところ、韓国・中国などからアクセスされた形跡があったとする利用者の声が相次いだ。これを不安に思い、登録済みのクレジットカード情報を削除した、退会したというユーザーも散見される騒ぎとなっている。

波紋が広がる中、Qoo10は公式サイトで「【重要】アカウントセキュリティに関するご案内」と題したお知らせを発表した。「このたび一部のお客様より『身に覚えのないログイン』に関するご相談をいただきました」とし、下記のように報告した。

「Qoo10では、お客様の大切な個人情報とアカウントの安全を最優先に考え、個人情報保護方針に基づき徹底した管理を行っております。現時のところ、当社のシステムからお客様の個人情報が流出したり不正なアクセスが発生したりした事実は確認されておりません」