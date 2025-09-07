J-CAST ニュース

指原莉乃プロデュース「≠ME」、運営が抗議声明　メンバーのプライベート写真流出に...「顧問弁護士にも相談」

2025.09.07 12:19
エンタメ班
   タレントの指原莉乃さんがプロデュースする女性アイドルグループ「≠ME（ノットイコールミー）」が2025年9月5日、メンバーの菅波美玲さんのプライベート写真がインターネット上で公開されていることについて、抗議声明を公開した。

「当該画像については、グループ加入前に友人と撮影したもの」

   菅波さんをめぐっては同日、暴露系SNSアカウントがプリクラ画像などの存在を明かし、一部で波紋を広げていた。

   グループ公式は5日、「いつも応援していただいている皆様へ」と題したお知らせを公開した。

   発表では「菅波美玲に関し、一部SNS上で、複数の友人とプライベートで撮影した画像が公開されている件について、皆様にご心配をおかけしてしまい、大変申し訳ございません」とした上で、画像の詳細について説明した。

「当該画像については、グループ加入前に友人と撮影したものであり、皆様の信頼を裏切るような事実は一切ございません」

   画像については、「菅波本人のプライベートな画像が許可なく公開されたことはもちろん、あたかも皆様の信頼を裏切るような事実が隠されているかのように公開されたことについては、非常に遺憾であり、今後の対応について、顧問弁護士にも相談しているところです」と強く非難。

   その上で「皆様におかれましては、真偽不明の情報を鵜呑みにせず、憶測に基づく投稿などは絶対になされないようにご注意いただくようお願いいたします」と呼びかけた。

    菅波さんも自身のXアカウントで運営の声明をリポスト（拡散）している。

   菅波さんは19年1月に「=LOVE」姉妹グループオーディションの最終審査に合格。2月に≠MEとしての活動をスタートしていた。

   運営の対応には、「運営さんしっかりとした対応ありがとうございます。もちろんこれからもずっと応援していきます！　メンバーを守ってあげてください」「何の問題もないのに、色々説明してくださりありがとうございます。騒げば騒ぐほど相手の思う壺です。グループのルールや法に触れない事なら、みんなで笑い飛ばしましょう」などとする声が寄せられている。

