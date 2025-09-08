田久保市長、台風被害状況の視察を報告も...防災服自撮りが不評　「自撮りはいらんやろ」の声

静岡県伊東市の田久保眞紀市長が2025年9月6日にXを更新し、防災服を着用した自撮り写真を公開。台風の被害状況を確認したことを報告したものの、疑問の声も集まっている。

「本日は担当課と市内の被害状況を視察」

9月1日、田久保市長に対する不信任決議案が市議会に提出され、全会一致で可決。田久保市長は11日までに辞職・失職もしくは議会を解散するかの選択を迫られているが、田久保市長は支援者などに「議会を解散する」と話していると報じられている。

そんな中、田久保市長は6日にXで「本日は担当課と市内の被害状況を視察」と、前日の5日に台風15号の影響で、突風被害が相次いだ市内を視察したことを報告。ポストには、防災服を着用した自撮り写真とともに、被害箇所の写真を公開した。

田久保市長は、「伊東市内でも突風で屋根材が吹き飛んだり、斜面が崩れて通行止めになったり民家に被害が出るなど各所に影響が出ました」と報告。また、「現在、伊東市では災害廃棄物の受け入れを行っております」と呼びかけ、「被害状況を把握しながら今後の対応に努めて参ります」とつづっていた。

しかし、このポストにXからは、「仕事してます風の写真はいらないので、卒業証書の写真でも載せてくださいよ」「災害翌日に防災服着て自撮りする人なんているんですね、加工までして」「自撮りはいらんやろ」という声が集まっていた。