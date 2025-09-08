人気YouTuber「豆柴福ちゃん富くん」、飼い主離婚で終了　涙の決断...2匹散り散り活動へ「申し訳ない」

チャンネル登録者31万超の人気ペット系YouTubeチャンネル「豆柴福ちゃん富くん」が2025年9月7日に公開した動画で、飼い主夫妻の「離婚」に伴って同チャンネルでの活動を終了すると発表した。

2匹の愛犬と暮らしていたが、今後はそれぞれ1匹ずつ引き取り、別のYouTubeチャンネルで発信を続けるとしている。

「お互いの生活、今後のことを考えて」離婚、別居へ

同チャンネルは19年に始まった。6歳の福ちゃんと5歳の富くんという柴犬2匹と、飼い主の「ママ」さん、「パパ」さんとの日常を紹介している。

今回は「【ご報告】福富チャンネルを終了します」と題した動画が公開された。富くんとともにママさんが登場し、「今まで応援してくださった皆さんのことを思うと、申し訳ない気持ちでいっぱいでお話しするのも心苦しい」としながら、

「実は私たち夫婦は離婚し、別々に暮らすことになりました。夫婦で色々なことがたくさんあり、お互いの生活、今後のことを考えて結果、離婚することになりました。こんなご報告となってしまい本当にごめんなさい」

と涙ながらに発表した。愛犬に関してもよく話し合ったといい、福ちゃんはパパさんと、富くんはママさんと暮らすとしている。「今までみたいにいられたら良かったんですが、本当に2人（愛犬）には申し訳ないことをしてしまったと思います。それが、本当に、離婚することを踏みとどまる今までの理由でした」とも明かし、下記のように述べた。

「福と富の生活環境などを考えて、今後の住まいを決めました。環境が変わるし心配だと思いますが、できる限り寂しい思いをさせないように、幸せな毎日が送れるようにしたいと思っています。正直、福と富と離れるのは私たちも本当に辛くて想像もできないですが、パパは福の体調も含めてしっかりケアして、これからも大切にしてくれると思っていますし、私も富が寂しくならないように、それだけは約束するので信じてもらえたら嬉しいです」