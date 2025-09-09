バド・志田千陽＆卓球・平野美宇、「乃木坂46」ライブ楽しむ2ショ　「アイドルに負けないくらいかわいい」

パリ五輪・卓球女子団体で銀メダルを獲得した平野美宇選手（25）が2025年9月6日、自身のインスタグラムを更新。バドミントン女子ダブルスでパリ五輪銅メダリストの志田千陽選手（28）とのツーショットを披露した。

「幸せな時間でした」

平野選手は、「ちーちゃんと乃木坂46さんのLIVEへ」と報告し、ペンライトを持った志田選手とのツーショットを投稿。「皆さん可愛すぎて、終わった後も可愛かったね～と感想が止まらず、、笑」「幸せな時間でした」と感無量の様子を語っていた。

つづけて、「パリオリンピック出場が決まった時もお花を送ってくださった乃木坂46さんのLIVEへ久しぶりに行くことができて嬉しかったです」、「これからも全力で応援します」と推しへの思いをつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、平野選手はレースの襟がデザインされたトップスを着用。志田選手は白いTシャツ姿。二人とも「乃木坂46」仕様のペンライトを持ち、笑顔をみせていた。

この投稿には、「どちらも美人さん」「いつでも乃木坂46に入れそう」「可愛いコンビ」「アイドルに負けないくらいかわいい」「2人ともかわいい～」といったコメントが寄せられていた。