川崎麻世＆21歳下美人妻、夫婦でステキ笑顔2ショ...結婚1周年で　「仲良しな夫婦」「お似合いです」

俳優の川崎麻世さん（62）の妻で料理研究家の花音さん（41）が2025年9月5日、自身のインスタグラムを更新し、夫婦ショットを披露した。2人は24年10月に結婚を発表していた。

「変わっていないようで変わった1年」

花音さんは「川﨑になり1年が経ちました」と報告し、川崎麻世さんとのツーショットを投稿。これまでを振り返り、「変わっていないようで変わった1年だったのかもしれません」とし、「これからも変わり映えのない毎日を幸せと思える日々を送れますように」とコメントを添えていた。

「川﨑家一同、母2人、ワンニャン6匹、そして私たち夫婦を宜しくお願い致します」

インスタグラムに投稿された写真では、花音さんは白いブラウスとベージュのパンツを着用。川崎麻世さんは、白いシャツとデニムというコーデ。川崎麻世さんが、椅子に座る花音さんの肩に手を置き、2人とも笑顔をみせていた。

2枚目の写真では、今度は花音さんが椅子に座る川崎さんの肩に手を置き、仲睦まじい夫婦ショットを披露していた。

この投稿には、「おめでとうございます」「素敵です」「末永くお幸せに」「仲良しな夫婦」「お似合いです」といったコメントが寄せられていた。