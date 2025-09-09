LUNA SEA真矢が脳腫瘍の診断を発表　「死なないこと、そしてずっと希望を失わないことを約束します」

ロックバンド「LUNA SEA」のドラマー・真矢さんが2025年9月8日、脳腫瘍と診断されたことを報告した。

「7回の手術と抗がん剤治療、放射線療法を併用してライヴを続行」

真矢さんはバンド公式サイトや自身のSNSを通じ、「僕から皆さまにご報告しなければならないことがあります」として病状に関する発信を行った。

「20年に大腸がんのステージ4が発覚しました」といい、ライブやツアーの合間に「7回の手術と抗がん剤治療、放射線療法を併用してライヴを続行してきました」と振り返った。

25年2月の結成35周年ツアーを終えた後、「先日めまいで倒れ、立てなくなってしまいました」。

真矢さんは当初「耳石がズレた」と思い診断を受けるも回復せず、「脳神経外科でMRI検査を受けたところ、右側頭部に腫瘍が発見され、脳腫瘍と診断されました」という。

今後は放射線治療を受ける予定で、「もし炎症を起こした場合には動けなくなったり、演奏に支障が出たりすることが予想されます」と説明。そのため11月8日・9日の『LUNATIC FEST. 2025』については、「僕自身が1番信頼を置いている淳士氏にドラムセットに座ってもらい、真矢の代理として叩いてもらいます」とした。

「快諾いただいた淳士氏に感謝いたします」とした上で、「そしてまた、ファンの皆さま、LUNA SEAのメンバーには多大なるご迷惑をおかけしますが、皆さま、今後ともLUNA SEAをよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

治療開始にあたっては、「いつかまたステージに復帰できる時まで、まずは死なないこと、そしてずっと希望を失わないことを約束します。またその時に、皆さん笑顔でお会いしましょう」と宣言している。