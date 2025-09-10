巨人「CS下剋上」条件は？球団OBが望むラッキーボーイ...「リチャードのような長距離打者が活躍すれば大チャンス」

プロ野球巨人の元投手で野球解説者の高橋尚成氏（50）が、2025年9月9日にユーチューブを更新し、今シーズンのセ・リーグを振り返りながら、レギュラーシーズン終了後に控えるクライマックスシリーズ（CS）の展望を語った。

2リーグ制後のプロ野球史上最速V

阪神は7日にホーム甲子園球場で広島に2－0で勝利し、2年ぶり7回目の優勝を果たした。9月7日の優勝は、90年の巨人の9月8日を更新し、2リーグ制後のプロ野球史上最速となった。

今シーズンの阪神は他の5チームを寄せ付けず、2位・巨人と17ゲーム差、3位DeNAには18.5ゲーム差をつけて優勝した。9日時点で2位・巨人が勝率5割で、3位以下の4チームは勝率5割を切っている。

CSは、リーグ上位3チームによって争われる。すでに阪神のCS進出は決定しており、残り2枠を5チームで争っている。3位DeNAが、2位・巨人を1.5ゲーム差で追いかけ、DeNAと4位・中日との差は4.5ゲーム。そして、5位・広島が中日を0.5ゲーム差で追っている。

高橋氏はCS進出争いを繰り広げている巨人について、「なんとか2位を確保しなければならない」とし、巨人がCSで下剋上を果たすための投打のキーマン、ラッキーボーイについて自身の見解を示した。

阪神は今シーズン、投手力が安定し、9日時点でのチーム防御率は2.12だ。このような状況の中、高橋氏は接戦をものにしなければ巨人の下剋上は厳しいとした。