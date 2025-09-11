GACKT、北川景子からの手紙に「......こわっ！！」　叫んだワケ

ミュージシャンのGACKTさんが2025年9月11日にXを更新し、女優の北川景子さんから送られた手紙に怯えたことを明かした。

「ひとりで勝手にホラー」

GACKTさんはXで、「移動中の車の中で、北川景子ちゃん主演、【アナタを奪ったその日から】を観始めた（原文ママ）」と、4月から6月に掛けて放送されたドラマ「あなたを奪ったその日から」（フジテレビ系）を視聴し始めたことを報告した。

作品について「冒頭から不穏なヒントが散りばめられいる...」と楽しんでいる様子で、『これからどうなるんだ？』と思ってる途中で撮影スタジオに到着」と途中で視聴を終えてしまったことを明かした。

その後、GACKTさんはメイクルームで一息ついていたところ、スタッフから「手紙が届いた」と連絡が来たそうで、「GACKTさん、お元気ですか？」から始まる手紙を読んでいったとのこと。

その時点では送り主は分からず、「綺麗な文字だな。誰だろ？」と読み進め、「締めの一言、『どうぞ、ご自愛ください』と括られた言葉に、『お礼の手紙かぁ...』と独り言が漏れる」とつづっていたものの、「最後に、『北川景子』の文字を目にした瞬間に、壁に付いてたライトが落ちた」とまさかのホラー展開が訪れたことを明かした。

GACKTさんは「『......こわっ！！』思わず振り返り、キョロキョロしてしまった」といい、「こういう【シンクロニシティー】、たまにあるよな？【ひとりで勝手にホラー】ってヤツ」と偶然が重なり、お礼の手紙がホラーになってしまったとのこと。

最後には、「誕生日プレゼントのお礼の手紙にひとり恐怖に怯える朝からの撮影。にしても、景子ちゃん...。タイミングが怖すぎるって」とつづっていた。

この投稿には、「『どうぞ、ご自愛ください』はまさかの予告？！」「タイミングってかなりのインパクトを与えますよね」という声が集まっていた。