高橋洋一の霞ヶ関ウォッチ　自民総裁選はフルスペックで...高市氏vs小泉氏、カギは党員票

石破茂総理総裁の後任を選ぶ総裁選挙について、自民党の総裁選挙管理委員会は2025年9月22日に告示し、国会議員の投票は10月4日に行うことを決めた。

24年9月の総裁選を振り返っておこう。石破氏ら９人が立候補したが、事実上、石破氏、高市早苗氏、小泉進次郎氏の戦いだった。第1回投票では、党員票で石破氏108、高市氏109、小泉氏61。議員票で石破氏46、高市氏72、小泉氏75。全党員票は368、全議員票は368。この三氏で全党員票の72％、全議員票の52%を占める。

石破氏が抜けたので、当然、高市氏と小泉氏の争いと見るのが自然だ。24年の総裁選では、決戦投票の都道府県投票で石破氏26、高市氏21。議員票で石破氏189、高市氏173。その結果石破氏215、高市氏194で、石破氏が総裁になった。

石破氏が普通に辞めていれば「石破票」は小泉氏に行ったはず

これを分析すると、石破、高市両氏ともに党員票ではいい勝負をしていたが、議員票で、第1回で3位の小泉氏の票と、その他４割程度が流れたと考えるとスッキリする。

今回の総裁選は、1年前のものから石破茂が抜けたものだ。石破氏の票がどこに流れるのかがポイントだ。

もし石破氏が普通に総理をやって辞めたなら、党員票でも議員票でも石破票が小泉氏に流れて小泉氏が圧勝するだろう。しかし、いくつかの状況変化がある。まず、24年の総裁選を見たら、小泉氏は内外政に経験不足で、数々の迷言をしてしまった。このため、序盤では圧勝ムードだったが、あっという間に萎んでしまった。

この1年でどれだけ成長したかがポイントだが、内政では政府備蓄米を見ていると、都議選や参院選には刺さらなかった。筆者には、この1年であまり成長していないように見える。また、外交ではトランプ大統領と渡り合わなければならない。小泉氏の経験不足は否めない。