隠し子発覚のYouTuber、トラブル解決報告も...グループ電撃卒業　「迷惑をかけた責任」「けじめとして」

人気YouTuberグループのエスポワール・トライブが2025年9月11日に動画を公開。メンバーの「はんくん」がグループを卒業することを発表した。

「当事者間で円満に解決」と説明

はんくんは24年8月にYouTuberグループ・ばんばんざいのメンバーだったるなさんと結婚。しかし、25年1月に暴露系YouTuberのコレコレさんを通じ、過去に生まれた別の女性との間の子どもの養育費を支払っていないことが発覚した。

これを受け、はんくんはXで「約11年前のこと」と認めて謝罪したが、相手側から「養育費は不要」と言われたと説明。エスポワールは1月23日にはんくん以外の4人で撮影した動画を公開し、はんくんが当事者間で話し合いを行っており、解決までは出演を控えると発表された。

その後、はんくんが動画に出演することはなかったが、9月11日に「はんくんから皆様へ大切なご報告。」という動画が公開され、メンバー5人が揃って出演。「今回、自分の軽率な行動により、たくさんの方にご迷惑をおかけしてしまいました」と謝罪した。

また、トラブルについては「相手の方としっかりと話し合いを行って、当事者間で円満に解決しています」とし、今後はお互いについて公の場で話さないということで合意したと明かした。