清竜人「失踪」宣言でX騒然　「ごめんねバイバイ！」一体何が...所属事務所の反応は？

シンガーソングライターの清竜人（きよし・りゅうじん）さんが2025年9月9日にXを更新し、「失踪」宣言をしたことで波紋を広げている。所属事務所に経緯を取材してみると...。

「決まってるライブはたぶん行く！ごめんねバイバイ！」

清さんは9日、Xで下記のように投稿していた。

「失踪しまーす！決まってるライブはたぶん行く！ごめんねバイバイ！」

投稿は1万8000件超の「いいね」を集め、一部では「失踪？？リフレッシュも必要！」「楽しんできてね 竜人くんの帰りを楽しみに待ってるよ！！」「人生このくらいのマインドで行きたい」などと温かく受け止められている。

投稿が全削除されたとしながら、たびたびあるとの指摘もみられた。しかし、「ポスト消えてる！！」「心配になるな」「清竜人どうした！？多分なのかい（笑）大丈夫なのか？」「竜人くん失踪で終わり、11月不安」「無事でいてね」などと心配するユーザーも散見されている。

清さんは、ソニー・ミュージックレーベルズのアリオラジャパン所属。失踪宣言があった同日には、アイドルグループ「ゆるめるモ！」が9月30日にリリースする新アルバム「虚無泥棒」に初の提供曲「真面目に生きて報われたいの♡」が収録されると発表があった。また今後は10月に東京、11月には神奈川と大阪で、音楽ユニット「清竜人25」としてのライブを予定し、既にチケットも発売している状況だ。

清さんの安否や投稿の経緯、反響の受け止めについて、J-CASTニュースはソニーミュージックグループ公式サイトを通じて取材を申し込んだが、期日までに回答はなかった。回答があり次第、追って伝える。