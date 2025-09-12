「びじゅチューン！」全動画が25年9月末に公開終了　ほかにも多くの番組でYouTube非公開に...NHK回答

NHK・Eテレで人気の美術番組「びじゅチューン！」の全動画が2025年9月末までに公式サイト上で公開終了となる。また、NHKの公式YouTubeチャンネルで公開していた同番組の動画も全て見られなくなる。

公式サイトによれば、公開を終了する理由について、新サービス「NHK ONE」の開始に伴ってネットサービスを見直すためだとしている。このサービスでの再公開を望むファンの声もあるが、NHK広報局は、10月1日以降も視聴できないと取材に回答した。

「悲しい」「絶対に残すべきです...」などと残念がる声

「びじゅチューン！」は、世界の美術作品を歌とアニメで紹介する5分番組。この番組の作詞・作曲・うた・アニメーションをアーティスト・井上涼氏が手掛けている。NHKの公式YouTubeチャンネルでは、フェルメールの絵画「牛乳を注ぐ女」を取り上げた回がとくに注目を集めている。

今回の公開終了が注目を集めたのは、井上氏がX上で発表したためだ。9月10日の投稿によれば、終了する理由について、10月1日開始の新サービス「NHK ONE」に伴い、NHKがオンラインでの動画公開を見直すため、だと聞いたとしている。

この発表に対し、「すごく残念...」「悲しい」「絶対に残すべきです...」などと残念がる声が相次いでいる。また、「NHK ONE」では公開されるのかと疑問を呈する声も上がっている。

NHK広報局は2025年9月12日、J-CASTニュースの取材に対し、公開を終了する正確な日時を説明した。

それによると、YouTubeチャンネルの動画は29日～30日にかけて、公式サイトの動画は30日12時に終了する。12日18時時点では、129本の動画が公式サイトで見られる。すでに公開を終了したものはないという。

9月末に公開終了する動画は、10月以降、「NHK ONE」やその他のネットサービスで見られるのか。この質問に対し、広報局は「基本的には新サービス『NHK ONE』や他のインターネットサービスでは10月1日以降、ご指摘の全動画は視聴できなくなります」と回答した。