J-CAST ニュース

重盛さと美、人生2本目の240万円ロレックス買う...セレブな37歳の誕生日　「いい年の重ね方してんね」

2025.09.14 11:00
エンタメ班
糖の吸収を抑える、腸の環境を整える富士フイルムのサプリ！

   タレントの重盛さと美さん（37）が、タレントの礒部希帆さん（33）の公式YouTubeチャンネル「きぽちゃん（重盛ちゃんの友達）」に出演。37歳を迎えた重盛さんが、セレブなバースデーを過ごす様子が公開された。

  • 重盛さと美さんのインスタグラム（＠satomi_shigemori）より
    重盛さと美さんのインスタグラム（＠satomi_shigemori）より
  • 「きぽちゃん（重盛ちゃんの友達）」YouTubeチャンネルより
    「きぽちゃん（重盛ちゃんの友達）」YouTubeチャンネルより
  • 「きぽちゃん（重盛ちゃんの友達）」YouTubeチャンネルより
    「きぽちゃん（重盛ちゃんの友達）」YouTubeチャンネルより
  • 「きぽちゃん（重盛ちゃんの友達）」YouTubeチャンネルより
    「きぽちゃん（重盛ちゃんの友達）」YouTubeチャンネルより
  • 重盛さと美さんのインスタグラム（＠satomi_shigemori）より
  • 「きぽちゃん（重盛ちゃんの友達）」YouTubeチャンネルより
  • 「きぽちゃん（重盛ちゃんの友達）」YouTubeチャンネルより
  • 「きぽちゃん（重盛ちゃんの友達）」YouTubeチャンネルより

「写真集の撮影中になくなった」高級指輪を購入

   礒部さんの「重盛、時計買うってよー！」という宣言からスタートした本動画。ロレックス店舗の前に車を停め、買い物をする重盛さんを待っていると、ロレックスの紙袋を持った重盛さんが登場。この日は重盛さんの37歳の誕生日を記念して、高級腕時計を購入したそうだ。

   さらに重盛さんは、ロレックスの開封前にもう1つ買いたいものがあるといい、カルティエの店舗を訪れた。カルティエの指輪は「写真集の撮影中になくなったんで」と、これまで4度もなくしているらしく、今回こそラストにしたいと話した。

   重盛さんは、40万円と55万円の指輪で迷った結果、「もう運に任せる」「どっちでもいいのよ私は」と、中身が見えていない状態からどちらか1つを選ぶことに。結果、55万円の大きな指輪を買うことに決定し、「よっしゃ！」とガッツポーズ。こちらの指輪の方に気持ちが傾いていたそうだ。

   運命に任せる重盛さんの姿に、礒部さんも「あんたやっぱかっこいいね」と称賛していた。

1日で300万円豪遊「きほちゃんとみんなとファンのおかげだよ」
続きを読む
1 2
全文表示
重盛さと美
姉妹サイト