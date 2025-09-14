重盛さと美、人生2本目の240万円ロレックス買う...セレブな37歳の誕生日　「いい年の重ね方してんね」

タレントの重盛さと美さん（37）が、タレントの礒部希帆さん（33）の公式YouTubeチャンネル「きぽちゃん（重盛ちゃんの友達）」に出演。37歳を迎えた重盛さんが、セレブなバースデーを過ごす様子が公開された。

「写真集の撮影中になくなった」高級指輪を購入

礒部さんの「重盛、時計買うってよー！」という宣言からスタートした本動画。ロレックス店舗の前に車を停め、買い物をする重盛さんを待っていると、ロレックスの紙袋を持った重盛さんが登場。この日は重盛さんの37歳の誕生日を記念して、高級腕時計を購入したそうだ。

さらに重盛さんは、ロレックスの開封前にもう1つ買いたいものがあるといい、カルティエの店舗を訪れた。カルティエの指輪は「写真集の撮影中になくなったんで」と、これまで4度もなくしているらしく、今回こそラストにしたいと話した。

重盛さんは、40万円と55万円の指輪で迷った結果、「もう運に任せる」「どっちでもいいのよ私は」と、中身が見えていない状態からどちらか1つを選ぶことに。結果、55万円の大きな指輪を買うことに決定し、「よっしゃ！」とガッツポーズ。こちらの指輪の方に気持ちが傾いていたそうだ。

運命に任せる重盛さんの姿に、礒部さんも「あんたやっぱかっこいいね」と称賛していた。