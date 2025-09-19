お墓はどうやって数える？「四十九日」はなぜ49日なの？　いまさら聞けない仏事・神事の「常識」

秋のお彼岸も目前。お墓の数え方や各部の名前は何と呼ぶのか、意外と知らないものだ。仏壇も同じだろう。彼岸をきっかけにそれぞれの数え方だけでも覚えよう。

秋のお彼岸ということで、新聞と一緒に墓地分譲の折り込み広告が配られてくる。見ると、１基何百万円などとあって、「そうか、墓は基と数えるんだったな」と改めて気づく。ほかにも、仏事、神事には独特の数え方がある。

仏壇の数え方はお墓と同じ

お墓はどういう造りになっているか。この際きちんと知ろうと、調べてみた。一家の名前などが刻まれている一番上の部分を竿石(さおいし)といい、仏や先祖の魂が込められている場所とされる。それを上台(じょうだい)、中台（ちゅうだい）、芝台(しばだい)という3層の石の台が地面から支えるので、墓は基礎の「基」で数えられるのだ。

同様に、仏壇も上から「宮殿（くうでん、本尊を安置する場所）」、「須弥壇（しゅみだん、仏の聖域）」、「中段（ちゅうだん、位牌や仏具の置き場所）」、「下段（供え物の置き場所）」の3～4段になっている。やはり下から支えるので、数え方は「基」だ。

その位牌は故人の魂が宿るところという意味で「柱（はしら）」と数える。仏具店などに並んでいるときは「本」だが、僧侶にお経をあげてもらって魂入れをすると「柱」と呼び方が変わる。

仏を数えるときは「尊」。釈迦を「世尊」と呼ぶところからきている。仏像は「一体」「二体」と数える。日本の神は「柱」。大きな古木を神が下りてきたり宿る「御神木」と呼んだためという。

「四十九日」はなぜ49日なのか。故人が亡くなってから7日目の「初七日」から7日ごとに、二七、三七、四七......と法要を行い、7回目の七七法要で本位牌にして極楽浄土に行けるよう祈る。7×7で49というわけだ。