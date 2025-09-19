NMB48田中美空「軽率な行動」謝罪...不満こぼす動画で騒動　「真摯に行動してまいります」

NMB48のメンバーの田中美空さんが2025年9月17日にXを更新し、暴露系アカウントを通じて流出した動画での言動を謝罪した。

「まだまだ未熟ですが...」

問題となったのは、13日に暴露系SNSアカウントが公開した、田中さんのものとみられるインスタグラムアカウントのストーリーズ。その中で、グループへの不満らしき言動がみられ、「ブラック企業」などと表現していた。

田中さんは17日にXを更新し、「応援してくださっている皆様へこの度は誠に申し訳ございませんでした」と謝罪し、文書がつづられた画像を公開。

その中で「この度は、私の軽率な行動により関係者の皆様、応援してくださる皆様にご迷惑とご心配をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます」とあらためて謝罪した上で、「全て私の至らなさによるものであり、深く反省しております」とつづった。

また、今後については「失った信頼を取り戻すことは容易ではありませんが、私らしく皆様と向き合い、一歩ずつ、真摯に行動してまいります」とし、「まだまだ未熟ですが、アイドルとして、また人としても成長していけるよう精進してまいりますので、これからも見守っていただけますと幸いです」と呼びかけていた。

この投稿に田中さんの元には、「いいじゃん面白くて。好感度しかないわ」「やってしまったことは仕方ないことだし、しっかりと受け止めてまたこれから頑張っていこうね！」「やっぱオモロい女って再確認出来て好きが増した」といった声が集まっていた。