がん闘病で激ヤセ話題の石橋貴明、おぎやはぎ矢作が近況明かす　「見ろ、この細さって」「声はやっぱ出てない」

2025年9月18日深夜（19日未明）放送のラジオ番組「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（TBSラジオ）で、矢作兼さんが、お笑いコンビ「とんねるず」の石橋貴明さんと食事したことを明かした。

「多分あれだけ元気だから戻ってくるとは思う」

石橋さんは25年4月、食道がんと咽頭がんを併発したことを公表。芸能活動を休止している。9月には闘病中の姿が週刊誌で報じられ、激やせぶりにSNSなどで衝撃が走っていた。

そんな石橋さんについて、矢作さんが「メガネびいき」で、「皆さん大好き石橋貴明と、俺、ご飯食べてきた」と明かした。

小木博明さんは石橋さんの週刊誌報道を見たそうで、「ちょっともう、耐えられなかった。うわぁ、こんなガリガリになっちゃって、もうどうしようと思ってさ」と心配していたという。

矢作さんも石橋さんを心配し、「ご飯食べましょう」と誘ったという。石橋さんは「会った瞬間、Tシャツの手をまくって、『見ろ、お前この細さ』って」と、自身の激やせぶりを「ネタ」にしていたようだ。

矢作さんには7キロほど痩せたと打ち明けたといい、店に入ると、「見ろ、こんな感じだぞ」と、手術痕まで見せてきたという。

一方で「飯食って飲んでっからね」と、元気さも感じられたそうで、小木さんは「ニュースの後だとちょっと考えられないよね」と驚いていた。

矢作さんは「声はね、やっぱ出てない」と明かしつつ、「体重ちょっとは、多分あれだけ元気だから戻ってくるとは思う」「とりあえず安心しましたよ」と前向きに語った。