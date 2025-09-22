「ホームドアから離れて！」電車との間に乗客が...　近鉄が鶴橋駅に設置したドア、その間隔が広すぎる理由とは

大阪市内の近鉄大阪線・鶴橋駅で、ホームドアが一部で設置されたが、電車との間隔が通常より広いため、乗客が間に留まってしまうケースが、ネット上で指摘されている。

その広さが原因で、点字ブロックが電車との間にも置かれ、ドアの外から階段に回れなくなったりしている。なぜこんなホームドアになったのか。近畿日本鉄道の広報部に経緯を取材した。

「降りた時、ホームドアってわからんよ笑」

電車が鶴橋駅に入って来て、扉が開くと、大勢の乗客が降りてくる。そのうち、中年女性は、電車とホームドアの間に立ってスマホで電話を始めた。

ドアとの間隔が広いため、少し先の扉から降りた乗客がその間を歩いて来る。別の女性は、方向を間違えたためか、またその間を戻って行った。

車掌が乗務員室から各ドアをチェックするが、なかなか出発できない。

「ホームドアから離れてお待ち下さい。扉が閉まります」

駅のアナウンスで呼びかけると、ドアとの間にいた中年女性は、電車から少し離れた。それでも、まだドアとの間にいて、スマホをいじり始める。また、「ホームドアから離れて下さい」と再びアナウンスで呼びかけて......。

こんな状況を撮った動画は、2025年9月21日にX上で投稿された。

この日は、鶴橋駅の3番線ホームで、新しく設置されたホームドアの使用が始まった。近鉄のニュースリリースによると、ドアの開口部が大きい「大開口ホーム柵」タイプになる。同駅では、3月に2番線でロープのドアを上げ下げする「昇降ロープ式」タイプのホームドアを設置しており、26年 4 月までにすべてのホームにどちらかのドアを整備する。

ただ、大開口ホーム柵については、電車とホームドアの間の空間が通常より広いため、乗客が電車との間に留まってしまい、駅員らに注意されているとの指摘がX上で相次いでいる。こうしたドアへの疑問も出ており、「降りた時、ホームドアってわからんよ笑」「どこを歩いていいんだか迷う」「安全安全の過剰な推し進め」といった声が書き込まれていた。