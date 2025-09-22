J-CAST ニュース

【世界陸上】女子走高跳・金メダリストにXメロメロ　笑顔満開のルーティン姿「可愛すぎる笑」「大ファンに」

2025.09.22 18:23
スポーツ班
   「東京2025世界陸上」（国立競技場）の「女子走高跳」決勝が2025年9月21日に行われ、オーストラリア代表のニコラ・オリスラガース選手（28）が初優勝した。競技中に見られたルーティン姿が、Xで「とても好感持てる」などと反響を呼んでいる。

2メートル跳躍に成功「いつもニコニコで」

   世界陸上は13～21日に開催され、試合風景はTBS系で生放送された。最終日は悪天候に見舞われるも、オリスラガース選手は女子走高跳の決勝で1.93メートル、1.97メートル、2メートルをそれぞれ跳躍1回で成功し、金メダルを獲得した。

   競技中には独自のルーティンも見られた。オリスラガース選手は助走前に満面の笑みを浮かべながら、天を仰いで手拍子を求めたうえ、自らの腰を叩き、「カモーン！」と叫んでガッツポーズ。力強く駆け出し、飛び終えるとすぐ、手帳にメモを残すといった具合だった。

   一連の姿はXでも注目され、「可愛すぎる笑」「いつもニコニコで心から高跳びを楽しんでいるのが伝わってくる」「この選手の飛ぶ前のルーティンが可愛くて大ファンになりました」「笑顔、集中力、跳躍後のノート...全部好き」「とても好感持てる」といった声が上がっている。

