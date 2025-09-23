前田敦子＆板野友美、顔くっつけ仲良し2ショが「激カワ」大反響　「やはり神だ」「最高に可愛い！」

元AKB48で俳優の前田敦子さん（34）が2025年9月20日、自身のインスタグラムを更新。同じく元AKB48でタレントの板野友美さん（34）との2ショットを披露した。

「2人きりでイベントは初めてだから嬉しすぎる楽しみすぎる」

今年（25年）は「AKB48」が20周年を迎えるアニバーサリーイヤー。前田さんと板野さんはともに1期生だった。前田さんは「今年20周年の私達なにか一緒に楽しいイベントやれたらいいねって話しになり」とし、12月に2人によるイベント開催が行われることを告知した。

前田さんは「ずっと仲良しな友と2人きりでイベントは初めてだから嬉しすぎる楽しみすぎる」「何やろうかなぁって今打ち合わせしてるよ！コメントでまってるね！」とつづった。

インスタグラムに投稿された写真では、前田さんはボーダーのトップスとデニムを着用。板野さんは、パールがあしらわれたシアー感のある黒い長袖トップスに、グレーのミニスカートをコーディネートしている。顔を寄せ合う2人はケーキを前に、イチゴを持ちウィンクする写真を披露。そのほかには、ベッドに腰かけ笑顔で寄り添う写真や、鏡を前に二人で自撮りする姿を見せている。

この投稿には、「最強ツーショット やはり神だ」「敦友エモい」「おふたりとも顔が小さい」「可愛すぎます！」「最高に可愛い！」といったコメントが寄せられた。