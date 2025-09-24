電車内で乗客突き飛ばし、カラオケ店に花火向け大騒ぎ　外国人の動画配信に批判、JR九州「迷惑行為は止めて」

スペインから来たという外国人男性が、電車内で注意した乗客を突き飛ばしたり、カラオケ店に向け花火を打って大騒ぎしたりする動画をライブ配信し、批判が相次いでいる。

乗客とのトラブルは、九州北部のJR九州の路線を走っている電車の中で起きたとみられている。トラブルについて、同社は、「事実確認中」と取材に話したうえで、動画配信を含めて「他のお客様の迷惑になる行為は止めてほしい」と話している。

「すみません、暴力です。暴力を振るわれました」

麦わら帽子をかぶり、オレンジ色の派手な上着を着た外国人男性は、電車の優先席に座って、ジェスチャーを交えながら、声を張り上げている。男性の向かい席で、仲間が動画を撮って配信していた。

すると、男性の後ろの方に座っていた中年男性の日本人乗客が、男性のところまできて、右手で胸を叩くような仕草をして、「うるさいよ」と注意する。外国人男性は、「NO」と戸惑う様子を示し、乗客は、いったん戻ろうとするが、男性が配信を止めないため、また来て右手で男性の頭を押すような仕草をした。

「うるさいって言ってんだよ」

乗客は、また押すような仕草をした後、座席に戻った。しかし、男性は、配信を止めず、乗客がまた来て、言い合いになった後、乗客が男性の手を振りほどいて立ち去っていく。

すると、男性は、乗客を追って後ろから男性を突き飛ばした。乗客は、前のめりになって座席にぶつかり、振り向きざまに男性をにらむ。男性は、右手で制止するジェスチャーをすると、乗客は、前に座った娘ともみられる女性と相談した。

その後、男性は、車両の端にある乗務員室へ行き、声をかける。「すみません、暴力です。暴力を振るわれました」などと車掌らに説明した。

乗客が座席に戻ると、駅員ら2人が車内に入って来た。外国人男性は、「ごめんなさい、スペインからです」などと駅員らに説明し、駅員らから、「殴られましたか？」と聞かれると、男性は、「止めただけ。殴っていない」と英語で反論した。