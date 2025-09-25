へずまりゅう議員「蓮舫に極めて違和感を覚えたので中国大使館へ抗議」　この報告にネット違和感

元迷惑系YouTuberで現奈良市議会議員のへずまりゅう氏が2025年9月24日、中国大使館へ抗議に訪れたことを報告した。

高市氏の訴えに蓮舫氏「極めて違和感を覚えました」

発端となったのは、自民党総裁選に出馬している高市早苗前経済安全保障担当相による22日の所見発表演説会での発言だった。

高市氏は「奈良の女としては奈良公園に1460頭以上住んでいるシカのことを気にかけずにはいられません」とした上で、外国人観光客による迷惑行為に言及した。

「奈良のシカをですよ、足で蹴り上げる、とんでもない人がいます。殴って怖がらせる人がいます。外国から観光に来て日本人が大切にしているものをわざと痛めつけようとする人がいるんだとすれば、皆さん何かが行きすぎていると、そう思われませんか？」と呼びかけていた。

高市氏による訴えをめぐり、立憲民主党の蓮舫参院議員は24日朝、Xで「鹿への暴力行為は外国人のみならず日本人でも許してはいけません」とコメント。

「外国人、しかも今は削除されているSNS映像が根拠とされたお話を自民党総裁候補が口にされたことに極めて違和感を覚えました。かつ、総裁にならずとも対応すべき案件です」と反論していた。