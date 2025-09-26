J-CAST ニュース

ドジャースのキム・ヘソン、ポストシーズンメンバー入りに「暗雲」...「事実上最後のチャンス生かせなかった」韓国メディア悲観

2025.09.26 14:04
スポーツ班
    韓国スポーツメディア「スポータルコリア」（ウェブ版）が2025年9月26日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（26）の特集記事を公開し、キムのポストシーズンメンバー入りが非常に厳しくなったとの見解を示した。

  • キム・ヘソン選手（ドジャースインスタグラムより）
  • 大谷、山本、佐々木との4ショット（ドジャースインスタグラムより）
  • キム・ヘソン選手（ドジャースインスタグラムより）
  • 大谷、山本、佐々木との4ショット（ドジャースインスタグラムより）

大谷は54号2ラン、山本は12勝目マーク

    ドジャースは26日、敵地チェイス・フィールドでアリゾナ・ダイヤモンドバックスと対戦。4回に大谷翔平選手（31）の54号2ランが飛び出すなど、8－0で勝利し、ナ・リーグ西地区優勝を決めた。

    先発した山本由伸投手（27）は、6回4安打無失点で12勝目をマークした。

    キムはこの日もベンチスタートとなり、6回に代走として出場した。8回にまわってきた打席では、見逃し三振に終わり、打率を.281に落とした。

    大リーグ1年目のキムは、7月中旬に左肩を痛め、7月30日に負傷者リスト入り。9月2日に大リーグに復帰したが、復帰後は出場機会が激減している。

    9日のコロラド・ロッキーズ戦以降、スタメン出場がなく、9月の出場はわずか10試合で、打率は1割に満たない.067と、苦しい状況が続いている。この日の打席は、15日のダイヤモンドバックス戦以来だったが、結果を残すことができなかった。

「久々に訪れたチャンスを虚しく逃してしまった」
