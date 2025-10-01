J-CAST ニュース

木下優樹菜、深めスリットワンピ×パーカーのカジュアルコーデ　すらり神スタイルで「激カワ」

2025.10.01 16:14
エンタメ班
糖の吸収を抑える、腸の環境を整える富士フイルムのサプリ！

   元タレントでYouTuberの木下優樹菜さん（37）が2025年9月30日、自身のインスタグラムを更新。パーカーとワンピースをあわせたコーデを披露した。

  • 木下優樹菜さん（2022年撮影）
    木下優樹菜さん（2022年撮影）
  • 木下優樹菜さんのインスタグラム（＠yukina1204xoxo）より
    木下優樹菜さんのインスタグラム（＠yukina1204xoxo）より
  • 木下優樹菜さんのインスタグラム（＠yukina1204xoxo）より
    木下優樹菜さんのインスタグラム（＠yukina1204xoxo）より
  • 木下優樹菜さんのインスタグラム（＠yukina1204xoxo）より
    木下優樹菜さんのインスタグラム（＠yukina1204xoxo）より
  • 木下優樹菜さんのインスタグラム（＠yukina1204xoxo）より
    木下優樹菜さんのインスタグラム（＠yukina1204xoxo）より
  • 木下優樹菜さんのインスタグラム（＠yukina1204xoxo）より
    木下優樹菜さんのインスタグラム（＠yukina1204xoxo）より
  • 木下優樹菜さん（2022年撮影）
  • 木下優樹菜さんのインスタグラム（＠yukina1204xoxo）より
  • 木下優樹菜さんのインスタグラム（＠yukina1204xoxo）より
  • 木下優樹菜さんのインスタグラム（＠yukina1204xoxo）より
  • 木下優樹菜さんのインスタグラム（＠yukina1204xoxo）より
  • 木下優樹菜さんのインスタグラム（＠yukina1204xoxo）より

「こだわってよかったぁ」

   木下さんは「そろそろ衣替えシーズン」とコメントをつづり、ファッションブランド「Marbles」とコラボしたパーカーを合わせたコーデを投稿。「夏前から秋の気持ちになって進めていたこのパーカー」とし、「ストーリーでバックのロゴの意味を書いたら　結構みんなからのリアクションすごかったから　こだわってよかったぁテキナユキナ」と反響の大きさを報告していた。

   パーカーの背中にデザインされたフレーズは「Why are you so obsessed with me?（なんでそんなに私に夢中なわけ？）」とあり、「10代の頃から大好きな　mean girl'sの劇中の言葉がすごい良いの」と説明していた。

   インスタグラムに投稿された写真では、くすみピンクの色合いのパーカーと、深めのスリットが入ったグレーのワンピースを着用。背面にデザインされたフレーズが見えるアングルで撮影したバックショットを披露していた。6枚目では、メガネをかけ、パーカーのフードをかぶり、微笑んでいた。

木下優樹菜
姉妹サイト