木下優樹菜、深めスリットワンピ×パーカーのカジュアルコーデ　すらり神スタイルで「激カワ」

元タレントでYouTuberの木下優樹菜さん（37）が2025年9月30日、自身のインスタグラムを更新。パーカーとワンピースをあわせたコーデを披露した。

「こだわってよかったぁ」

木下さんは「そろそろ衣替えシーズン」とコメントをつづり、ファッションブランド「Marbles」とコラボしたパーカーを合わせたコーデを投稿。「夏前から秋の気持ちになって進めていたこのパーカー」とし、「ストーリーでバックのロゴの意味を書いたら 結構みんなからのリアクションすごかったから こだわってよかったぁテキナユキナ」と反響の大きさを報告していた。

パーカーの背中にデザインされたフレーズは「Why are you so obsessed with me?（なんでそんなに私に夢中なわけ？）」とあり、「10代の頃から大好きな mean girl'sの劇中の言葉がすごい良いの」と説明していた。

インスタグラムに投稿された写真では、くすみピンクの色合いのパーカーと、深めのスリットが入ったグレーのワンピースを着用。背面にデザインされたフレーズが見えるアングルで撮影したバックショットを披露していた。6枚目では、メガネをかけ、パーカーのフードをかぶり、微笑んでいた。